Международная реакция на Общероссийское голосование по Конституции
Утром ЦИК РФ огласил результаты после обработки 100% бюллетеней — поправки к Конституции поддержали 77,92% россиян.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Успешное проведение Общероссийского голосования отметил индийский премьер Нарендра Моди. Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня он позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить президента с завершением процедуры и обсудить текущие вопросы двусторонних отношений.
Россия уверенно движется по пути укрепления государственности и социально-экономического развития. По мнению лидеров стран СНГ, именно об этом говорят результаты волеизъявления наших граждан.
Президенты Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в беседе с Владимиром Путиным пожелали благополучия и процветания российскому народу.
Поправки к Конституции приветствовали и в Китае. В МИДе народной республики заявили, что уважают выбор россиян, поддержавших изменения в основном законе страны. Китайские дипломаты уверены, что голосование стало одним из важнейших событий в российском политическом календаре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по Конституции.
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