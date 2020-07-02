Международная реакция на Общероссийское голосование по Конституции

Успешное проведение Общероссийского голосования отметил индийский премьер Нарендра Моди. Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня он позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить президента с завершением процедуры и обсудить текущие вопросы двусторонних отношений.

Россия уверенно движется по пути укрепления государственности и социально-экономического развития. По мнению лидеров стран СНГ, именно об этом говорят результаты волеизъявления наших граждан.

Президенты Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в беседе с Владимиром Путиным пожелали благополучия и процветания российскому народу.

Поправки к Конституции приветствовали и в Китае. В МИДе народной республики заявили, что уважают выбор россиян, поддержавших изменения в основном законе страны. Китайские дипломаты уверены, что голосование стало одним из важнейших событий в российском политическом календаре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по Конституции.