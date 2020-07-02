Вся страна смотрела «Алые паруса»

«Алые паруса-2020» стали достоянием всех российских выпускников и в очередной раз покорили и заставили замирать миллионы сердец во всем мире. Красота замысла, безукоризненное исполнение задуманного авторами проекта, фантастические декорации и уникальный формат проведения дали «Алым парусам» новый вектор развития, новый простор.

27 июня в России прошел общероссийский выпускной. Его финальной частью стал грандиозный праздник «Алые паруса», который на этот раз смотрела вся страна. В этом году в целях сохранения здоровья самих выпускников и всех желающих увидеть заветный бриг и красочный салют шоу провели в телевизионном формате. Благодаря этому оно стало еще более масштабным и ярким.

Прямую трансляцию всего праздника, включая выступления звездных артистов на парящей сцене, водно-пиротехническое шоу и проход белоснежного корабля под алыми парусами, - вел Пятый канал. Вокруг рабочей акватории в кратчайшие сроки была организована транспортная сеть для телевизионной аппаратной, обеспечена непрерывность сигнала. Десятки телекамер фиксировали малейшие детали великолепного действа. А телезрители наслаждались шоу со всех возможных ракурсов. По традиции трансляция легендарного выпускного шла на нескольких площадках: в прямом эфире Пятого канала, на официальном сайте канала и в официальных аккаунтах социальных сетей Пятого. Но в этом году кульминацию праздника показывали и другие федеральные каналы.

«Алые паруса» на экранах телевизоров смотрели 9 888 250 человек в аудитории «Все 4+». Совокупная доля водно-пиротехнического шоу, трансляция которого шла на четырех федеральных каналах, включая Пятый в аудитории «Все 4+» по всей России составила 22,7%. Вместе с этим в Санкт-Петербурге доля водно-пиротехнического шоу на всех каналах по аудитории «Все 4+» составила 53,9%. Трансляция водно-пиротехнического шоу и проход брига «Россия» под алыми парусами в Финском заливе обеспечила Пятому каналу первое место в аудитории «Все 4+» с долей 29,0 % по Санкт-Петербургу.

23,7% жителей Санкт-Петербурга в возрасте старше 4 лет смотрели трансляцию концерта на Пятом канале. Поздравление Президента РФ Владимира Путина, напутственные слова губернаторов регионов. Российские знаменитости и артисты вспоминали о своих школьных годах и дарили выпускникам теплые пожелания. Свои хиты для телезрителей Пятого исполнили Дима Билан, Вера Брежнева, группа «Звери», RASA, IOWA и многие другие.

После полуночи, когда в небо взметнулись тысячи огненных салютных залпов, перед телезрителями предстала фантастическая история о юной девушке, которая искренне верит в чудеса. Смелые музыкальные эксперименты водно-пиротехнического шоу, неожиданные аранжировки и необычные локации безусловно привлекали к себе внимание.

Невероятной красоты выпускной в группах Пятого в социальных сетях и на официальном сайте канала собрал около 7 000 000 просмотров. В общей сложности с учетом телевизионной аудитории праздник «Алые паруса-2020» наблюдали 16 571 167 человек. Это на 6 с лишним миллионов больше, чем годом ранее.