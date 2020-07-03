Мефодьев день: Как поймать удачу за хвост и не привлечь неприятности 3 июля?

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Алиса Старжевская
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Верующие сегодня вспоминают епископа Патарского и священномученика Мефодия, который защищал православных.

Фото, видео: Социальные сети, globallookpress.com /Jens Büttner, /Allen Eyestone, / BAO, /Rudolf

Православные верующие 3 июля чтут память епископа Патарского и священномученика Мефодия. Как гласит предание, святой жил в III веке в Малой Азии. Всю свою жизнь Мефодий боролся с ересью и защищал православных. Он оставил после себя большое количество христианских сочинений, поучений и толкований Священного Писания. В 312 году Мефодий был казнен язычниками.

В день Мефодия обычно поспевали хлеба, на которые слетались перепела. Именно поэтому 3 июля еще называют днем Мефодия Перепелятника. На Руси в это время начинался период охоты, и каждый уважающий себя охотник старался подстрелить в этот день хотя бы одну птицу. Считалось, что это привлечет в дом удачу и финансовое благополучие на целый год.

Что можно делать 3 июля?

В этот день рекомендуется пойти на охоту, а также начать заготавливать лекарственные растения на предстоящие осень и зиму.

Также считалось, что в третий день месяца нужно подкармливать бездомных животных, причем лучше всего тем, что осталось на домашнем столе, так как выкидывать в этот день еду не советуется.

Что категорически нельзя делать в Мефодьев день?

3 июля ни в коем случае нельзя ссориться с домочадцами — это может привести к затяжному конфликту.

Также не рекомендуется выносить из дома мусор и хлам, чтобы не навлечь бедность.

Нельзя поддаваться негативным эмоциям и завидовать — предки верили, что такое поведение привлекает плохую энергию.

Именины

Андрей, Афанасий, Глеб, Инна, Дмитрий, Иван, Мефодий, Наум.

Приметы на 3 июля

Если на Мефодия идет дождь, то он будет длится все ближайшие сорок дней.

Если паук плетет паутину — быть ясной и сухой погоде.

Увидеть белого перепела — к счастью, а поймать его — всю жизнь держать удачу за хвост.

Услышать птичий крик — к ливню. То же предвещает и жаба, сидящая на траве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ждать человечеству от «великого» парада планет, который начнется 4 июля.

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