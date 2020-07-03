Мефодьев день: Как поймать удачу за хвост и не привлечь неприятности 3 июля?
Верующие сегодня вспоминают епископа Патарского и священномученика Мефодия, который защищал православных.
Закрыть
Смотрите также:
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
Фото, видео: Социальные сети, globallookpress.com /Jens Büttner, /Allen Eyestone, / BAO, /Rudolf
Православные верующие 3 июля чтут память епископа Патарского и священномученика Мефодия. Как гласит предание, святой жил в III веке в Малой Азии. Всю свою жизнь Мефодий боролся с ересью и защищал православных. Он оставил после себя большое количество христианских сочинений, поучений и толкований Священного Писания. В 312 году Мефодий был казнен язычниками.
В день Мефодия обычно поспевали хлеба, на которые слетались перепела. Именно поэтому 3 июля еще называют днем Мефодия Перепелятника. На Руси в это время начинался период охоты, и каждый уважающий себя охотник старался подстрелить в этот день хотя бы одну птицу. Считалось, что это привлечет в дом удачу и финансовое благополучие на целый год.
Что можно делать 3 июля?
В этот день рекомендуется пойти на охоту, а также начать заготавливать лекарственные растения на предстоящие осень и зиму.
Также считалось, что в третий день месяца нужно подкармливать бездомных животных, причем лучше всего тем, что осталось на домашнем столе, так как выкидывать в этот день еду не советуется.
Что категорически нельзя делать в Мефодьев день?
3 июля ни в коем случае нельзя ссориться с домочадцами — это может привести к затяжному конфликту.
Также не рекомендуется выносить из дома мусор и хлам, чтобы не навлечь бедность.
Нельзя поддаваться негативным эмоциям и завидовать — предки верили, что такое поведение привлекает плохую энергию.
Именины
Андрей, Афанасий, Глеб, Инна, Дмитрий, Иван, Мефодий, Наум.
Приметы на 3 июля
Если на Мефодия идет дождь, то он будет длится все ближайшие сорок дней.
Если паук плетет паутину — быть ясной и сухой погоде.
Увидеть белого перепела — к счастью, а поймать его — всю жизнь держать удачу за хвост.
Услышать птичий крик — к ливню. То же предвещает и жаба, сидящая на траве.
Ранее 5-tv.ru писал, что ждать человечеству от «великого» парада планет, который начнется 4 июля.
Читайте также
83%
0.08 79.52
0.33
Нашли ошибку?