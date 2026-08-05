«Нельзя терять себя»: почему люди остаются в токсичных отношениях

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 19 0

Страх одиночества часто заставляет человека подстраиваться под партнера.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Илья Гуров: когда ты зависим от другого человека — это очень плохо

Музыкант Илья Гуров высказался о личных границах и причинах, из-за которых люди могут сохранять отношения, приносящие им вред. По мнению артиста, страх одиночества часто заставляет человека подстраиваться под партнера и терпеть то, что разрушает его внутреннее состояние. Об этом Илья Гуров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Музыкант заявил, что настоящая свобода заключается в способности оставаться собой, даже если это сложнее, чем соответствовать чужим ожиданиям.

«Мне кажется, простая личность — это та, которая подстраивается под обстоятельства. Лучше быть сложным, но свободным и при этом не потерять себя, чем подстраиваться», — рассказал Гуров.

Артист отметил, что общественные стереотипы иногда заставляют людей мириться с неуважением и болезненными ситуациями в отношениях.

«Бьет, значит любит. Плохонький, но мой. И если женщина-девушка не замужем, значит, она какая-то не такая», — привел примеры музыкант.

По словам Гурова, попытки сохранить отношения любой ценой могут привести к серьезным психологическим последствиям.

«Многие терпят домашнее насилие, терпят тиранию, терпят неуважение к себе, из-за чего потом выливается это все в очень массовые психологические проблемы», — отметил артист.

Музыкант считает, что одной из главных причин, заставляющих людей оставаться в тяжелых отношениях, является страх одиночества.

«Когда ты зависим от другого человека — неважно финансово, по чувствам, из-за любви или еще из-за каких-то факторов, — это очень плохо. Нельзя, какая бы серьезная большая любовь ни была, нельзя терять себя», — заключил Илья Гуров.

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