Дроны ВСУ атаковали сортировочный центр в Тульской области

В результате падения сортировочного центра в Тульской области вспыхнул пожар. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. <…> Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра с последующим возгоранием», — написал губернатор.

Миляев отметил, что на месте происшествия находятся оперативные службы, а также пожарные, которые занимаются тушением огня. При этом он заявил об одном пострадавшем.

Всего в период режима беспилотной опасности средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 107 летательных аппаратов противника. Кроме того, губернатор добавил, что повреждения выявлены в двух жилых домах в Веневском районе и на производственных объектах в Узловском районе и Новомосковске.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной ликвидации десяти беспилотников Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать столицу.

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