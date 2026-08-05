Лосины как у Леонтьева, майка как у Меркьюри: на улицы возвращается мода 80-х

В Россию возвращается мода 1980-х

Новый потребительский бум — последствие очередного витка моды: если вам показалось, что люди на улицах выглядят, будто они из 80-х, то вам не показалось. Возвращается эпоха аэробики, диско, Меркьюри и Леонтьева. А вместе с ней и розовые лосины, и блестящие трико. Однако сегодня наряды из 80-х многим кажутся слишком откровенными. Так ли это — присмотрелся на улицах корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Короткие джинсовые шорты на мужчинах, а на девушках — лосины. Обязательно яркие, кислотные, чтобы лучше было видно. Таким запомнился спорт 80-х. И вообще, если наложить эффект видеомагнитофона, кажется, как будто бы смотришь запись занятий по аэробике.

Если бы не телефоны в руках, действительно можно было бы подумать, что на дворе конец 80-х. Без Джейн Фонда, но с Фредди Меркьюри.

«Это такая эпоха, когда совпал классный вкус в одежде, классный вкус в музыке», — считает участница уличной тренировки Наталья.

На тренировки в стиле 80-х, больше похожие на вечеринки, приходят в советских олимпийках, американских ветровках и джинсовках. Приподнявшийся железный занавес тогда впустил в страну последние веяния западной моды.

«Было поколение, которое этим занималось. Было течение. Поэтому и решили сейчас сюда приехать, посмотреть на это все и в это погрузиться», — объяснили свой интерес к занятиям Ирина и Игорь Ресняцкие.

«А вот мужчину видеть в коротких джинсовых шортах сегодня — как?», — задал вопрос прохожим корреспондент Александр Орлов.

«Это сексуально. Я отсюда уходить даже не хочу», — поделилась Лилия Филина.

Сегодня такие образы уже выбиваются из привычного гардероба. На смену гротеску и эпатажу пришли более сдержанные и закрытые формы. Поэтому чуть ли не каждый выход поклонника ретростиля в свет воспринимается как перфоманс.

Модная волна оживших 80-х докатилась даже до Сибири. Накачанные мужчины в ультракоротких шортах вышли на улицы Красноярска.

И самое интересное — чаще всего по 80-м скучают те, кто никогда в них не жил. То есть люди, которые знают о том времени только по рассказам, фильмам и клипам.

«Для этого в науке придумали термин — викарная ностальгия. Когда ты сам не жил, не соприкасался, но ты, условно, видишь родителей, которые это вспоминают или кого-то. Наша психика так устроена, что плохое, если она может, она перерабатывает и утилизирует, хорошее она сохраняет, поддерживает и взращивает», — пояснил клинический психолог и психотерапевт Дмитрий Кудряшов.

В памяти эпоха будто прошла культурную цветокоррекцию. Холодная война, кризисы и страхи постепенно стерлись. Остались неон, видеосалоны, игровые автоматы и синтезаторы.

«На самом деле такое понятие, как мода циклична, не совсем верно. Она скорее идет по спирали. Мы все равно не вернемся к ней полностью, то есть мы не можем взять абсолютно идентичные образы с 80-х и перенести в наше время. Мы все равно немножко адаптируем», — подчеркнула стилист Ирина Кузякина.

Вот и музыканты все чаще достают из прошлого драм-машины, аналоговые синтезаторы и возвращают шероховатое звучание пленочных записей. А режиссеры признаются в любви эпохе целыми фильмами.

«Масса и разочарований, и шока. Аттракционов! Социальных аттракционов. А это и нужно кинематографу. Кинематограф очень базируется на аттракционном сознании. Так вот там (в эпохе 80-х. — Прим. ред.) его по уши», — объяснил киновед, историк кино Александр Шпагин.

Похоже, у ностальгии есть свой ритм. Примерно каждые 30-40 лет стиль прошлого начинает просачиваться в настоящее. Сегодня мы идеализируем 80-е. Завтра кто-то будет с тем же восторгом искать дух 20-х.

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