ТОП-5 советов, которые помогут победить бессонницу и спать крепко

Каждый современный человек хоть раз в жизни испытывал проблемы со сном. Это и неудивительно, ведь ритм жизни, стрессы и вредные привычки сказываются на качестве ночного отдыха. 5-tv.ru раскрывает нехитрые правила, следуя которым можно научиться засыпать без проблем и пробуждаться отдохнувшим.

Не стоит принимать ванну перед сном

Некоторые люди ошибочно считают, что горячая ванна способствует быстрому засыпанию. На самом деле все обстоит наоборот. В теплой воде повышается температура тела, которая не дает нормально заснуть и приводит к бессоннице. Для быстрого засыпания температура должна быть пониженной.

Кровать должна быть только местом для сна

Любителям проводить свой досуг в кровати стоит оставить это занятие, так как оно не способствует здоровому и крепкому сну. Люди, которые читают, учатся, работают и едят в постели не могут заставить себя заснуть, так как их организм просто не воспринимает кровать как место для сна.

Спать на животе — не лучшая идея

Специалисты не рекомендуют спать на животе, так как долгое лежание в подобной позе не лучшим образом сказывается на состоянии организма. Идеальный вариант — лечь на спину и вытянуть руки и ноги. Поначалу такое положение покажется неудобным, но со временем тело привыкнет.

Нужно делать маленький перекус перед засыпанием

Иногда уснуть помогают небольшие перекусы непосредственно перед сном. Это может быть стакан кефира или яблоко. Главное, чтобы человек, страдающий бессонницей, не засыпал на голодный желудок, потому что так организм будет бодрствовать дольше.

Не стоит использовать спреи от насморка

Люди, страдающие от заложенности носа или насморка, привыкли использовать спреи, чтобы быстрее заснуть. Вместе с тем многие спреи содержат в своем составе вещества, которые могут повышать давление и вызывать повышенное беспокойство, напрочь отбивая сон.

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