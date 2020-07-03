Тело младенца с этиловым спиртом в организме нашли на Сахалине

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Карина Бернтгольц
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По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей «Причинение смерти по неосторожности».

Тело младенца с этиловым спиртом в организме нашли на Сахалине

Фото: www.globallookpress.com

Тело новорожденной девочки обнаружили в одной из квартир города Томари на юге Сахалина, где проживала мать малышки с сожителем. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер в результате врожденного порока сердца. Однако вместе с тем были выявлены следы ненадлежащего ухода за младенцем, а в организме погибшего был обнаружен этиловый спирт, поступивший извне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с первой частью статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Правоохранители пытаются разобраться в обстоятельствах произошедшего. Для этого назначен целый комплекс следственных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru соощал, что в Москве 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в ведро.

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