В Москве 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в ведро

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Алиса Старжевская
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Сотрудникам скорой помощи удалось спасти новорожденного.

В Москве 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в ведро

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент, в результате которого едва не погиб новорожденный младенец, выброшенный 20-летней матерью в помойное ведро.

Как выяснил 5-tv.ru, женщина родила малыша без какой-либо медицинской помощи и затем выбросила его в ведро. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили ребенка в больницу и успели его спасти. Сообщается, что жизни младенцу ничто не угрожает.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как житель Саратова попытался выбросить с пятого этажа жилого дома жену и грудного младенца.

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