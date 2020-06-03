В Москве 20-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в ведро

В Москве сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент, в результате которого едва не погиб новорожденный младенец, выброшенный 20-летней матерью в помойное ведро.

Как выяснил 5-tv.ru, женщина родила малыша без какой-либо медицинской помощи и затем выбросила его в ведро. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили ребенка в больницу и успели его спасти. Сообщается, что жизни младенцу ничто не угрожает.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как житель Саратова попытался выбросить с пятого этажа жилого дома жену и грудного младенца.