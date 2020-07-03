Небензя призвал все страны поддержать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Международное сообщество должно оказывать всестороннюю поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. По его словам, прекращать финансирование организации нельзя, ведь в этом случае оперативно реагировать на новые вызовы у государств не получится.

"Считаем исключительно важной солидарную поддержку международным сообществом работы ВОЗ, которая сегодня находится на передовой борьбы с этим общим для всех вызовом", - отметил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя

Василий Небензя также подчеркнул важнейшую роль ВОЗ в координации усилий по борьбе с COVID-19. Благодаря их помощи в некоторых странах удалось предотвратить случаи массового заражения людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ предупредили об ускорении пандемии коронавируса.