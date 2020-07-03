Небензя призвал все страны поддержать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Эфирная новость 43

По словам постпреда России при ООН, прекращать финансирование Всемирной организации здравоохранения нельзя.

Фото, видео: ТАСС / MARTIAL TREZZINI, 5-tv.ru

Международное сообщество должно оказывать всестороннюю поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. По его словам, прекращать финансирование организации нельзя, ведь в этом случае оперативно реагировать на новые вызовы у государств не получится.

"Считаем исключительно важной солидарную поддержку международным сообществом работы ВОЗ, которая сегодня находится на передовой борьбы с этим общим для всех вызовом", - отметил постоянный представитель РФ при  ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя

Василий Небензя также подчеркнул важнейшую роль ВОЗ  в координации усилий по борьбе с COVID-19. Благодаря их помощи в некоторых странах удалось предотвратить случаи массового заражения людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ предупредили об ускорении пандемии коронавируса. 

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.52
0.08 79.52
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над полуторагодовалой девочкой
10:20
Мобильные госпитали завершили работу в Дагестане
10:04
3 июля — день ГИБДД: История праздника
10:03
Минздрав назвал регионы России с самой высокой заболеваемостью раком
9:49
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Мухаммада Гаджиметова
9:35
В Подмосковье прошли гонки конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020

Сейчас читают

ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок