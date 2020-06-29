Об ускорении распространения пандемии коронавируса предупредили в ВОЗ

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Алина Потёмкина
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Гендиректор организации отметил, что СОVID-19 все еще несет в себе серьезную опасность.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Об ускорении распространения пандемии коронавируса предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в ряде стран, опасность COVID-19 сохраняется.

Некоторые государства после снятия ограничений столкнулись с увеличением количества случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, подчеркнул гендиректор ВОЗ.

«Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть, где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», — сказал Гебрейесус.

На 29 июня в мире зафиксировано 10 миллионов инфицированных коронавирусом. Более полумиллиона случаев стали летальными. В России выявлено 641 156 зараженных, 403 430 человек выздоровели, 9 166 — скончались. По состоянию на сегодняшний день сохраняется 228 560 активных случаев. При этом в стране было произведено более 19,3 миллиона тестов. Коэффициент распространения COVID с каждым днем уменьшается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусологи обеспокоены новой вспышкой коронавируса в Пекине.

Тема:
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