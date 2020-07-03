Детское фото легенды русского рока Виктора Цоя выставили на аукционе
На черно-белом снимке прославленному музыканту семь лет. Первоначальная стоимость кадра — восемь тысяч рублей.
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Фото, видео: ТАСС / Чумичев Александр,Шогин Александр, 5-tv.ru
Детское фото Виктора Цоя выставили на аукцион в Москве. На снимке — будущая легенда русского рока в окружении одноклассников. Первоначальная цена лота составила — восемь тысяч рублей. На черно-белом снимке Цою — 7 лет. Тогда он учился в первом классе ленинградской школы. Аукцион еще продолжается.
Корреспондент Анна Калачева узнала об истории уникальной фотографии. Подробнее смотрите в видеорепортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассмотрит заявку Александра Цоя на регистрацию бренда «Кино».
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