Детское фото легенды русского рока Виктора Цоя выставили на аукционе

Детское фото Виктора Цоя выставили на аукцион в Москве. На снимке — будущая легенда русского рока в окружении одноклассников. Первоначальная цена лота составила — восемь тысяч рублей. На черно-белом снимке Цою — 7 лет. Тогда он учился в первом классе ленинградской школы. Аукцион еще продолжается.

Корреспондент Анна Калачева узнала об истории уникальной фотографии. Подробнее смотрите в видеорепортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассмотрит заявку Александра Цоя на регистрацию бренда «Кино».