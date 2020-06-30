Ведущая телешоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева шокирована выходкой одной из участниц программы. 25-летняя Кристина приготовила потенциальному жениху необычный сюрприз — предложила «выпустить пар», метая друг в друга торты и пирожные.

Пока молодые люди, облачившись в защитные костюмы, бросались десертами, на лице у Гузеевой читалось явное неодобрение и даже возмущение. Когда «веселье» закончилось, ведущая высказала свое отношение к происходящему. Она призналась, что в своей жизни не голодала ни одного дня и в 23 года зарабатывала в месяц столько, сколько ее родители за год, но при виде такого развлечения испытывает неловкость, хотя и не считает себя ханжой.

«Но это грех большой! Хлеб, вот это все… Ну как? Это же чей-то труд! Я ничего не понимаю…», — приводит слова Гузеевой Teleprogramma.pro.

К слову, 32-летнего жениха Дмитрия сюрприз Кристины, похоже тоже не впечатлил — в итоге он выбрал совсем другую невесту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непосредственной реакции Гузеевой на рассказ 47-летней участницы шоу «Давай поженимся». Ведущая не смогла сдержать смех, услышав фамилию несостоявшегося жениха из Греции.