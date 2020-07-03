Житель Москвы перекрыл движение на перекрестке для помощи утке с утятами

|
Валентин Черников
26

Автолюбитель защитил птичью семью, когда она пересекала проезжую часть.

Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / M. Weber, ВКонтакте @konkovou

Автомобилист перекрыл движение на перекрестке улиц Капицы и Профсоюзной в московском районе Коньково. Таким способом он решил помочь пересекавшей проезжую часть утке с утятами. Об этом сообщили очевидцы в группе «Коньково на коне!» социальной сети ВКонтакте.

Жители столицы засняли на камеру, как птичья семья среди белого дня переходила через дорогу с оживленным движением автотранспорта. Ехавший по шоссе белый внедорожник остановился, когда утки передвигались мимо него.

Водитель вышел из джиппа, оставив его на полосе движения. Мужчина поднял руку, чтобы окружающие шоферы обратили внимание на происходящее и тоже остановились. Благодаря этому птицы смогли завершить маршрут и оказаться на противоположной стороне. По имеющейся информации, ДТП на перекрестке в тот момент не произошло.

Ранее 5-tv.ru писал, что скейтбордист не поделил дорогу с самокатчиком и разбил стеклянную остановку в Петербурге.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.52
0.08 79.52
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
В Госдепе США новые российские ракеты назвали «ужасными»
12:03
Диспетчеры ростовского аэропорта были заняты болтовней во время опасного сближения самолетов
11:53
Житель Москвы перекрыл движение на перекрестке для помощи утке с утятами
11:38
В столице Казахстана торжественно открыли памятник Назарбаеву
11:26
Родители блогера Насти Тропицель опубликовали ее последнее видео перед гибелью
11:06
Пираты Бенина отпустили россиян так и не получив выкуп в $350 тысяч

Сейчас читают

ТОП-5 советов, как начать утро, чтобы очистить карму
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок