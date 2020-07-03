Житель Москвы перекрыл движение на перекрестке для помощи утке с утятами
Автолюбитель защитил птичью семью, когда она пересекала проезжую часть.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / M. Weber, ВКонтакте @konkovou
Автомобилист перекрыл движение на перекрестке улиц Капицы и Профсоюзной в московском районе Коньково. Таким способом он решил помочь пересекавшей проезжую часть утке с утятами. Об этом сообщили очевидцы в группе «Коньково на коне!» социальной сети ВКонтакте.
Жители столицы засняли на камеру, как птичья семья среди белого дня переходила через дорогу с оживленным движением автотранспорта. Ехавший по шоссе белый внедорожник остановился, когда утки передвигались мимо него.
Водитель вышел из джиппа, оставив его на полосе движения. Мужчина поднял руку, чтобы окружающие шоферы обратили внимание на происходящее и тоже остановились. Благодаря этому птицы смогли завершить маршрут и оказаться на противоположной стороне. По имеющейся информации, ДТП на перекрестке в тот момент не произошло.
Ранее 5-tv.ru писал, что скейтбордист не поделил дорогу с самокатчиком и разбил стеклянную остановку в Петербурге.
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