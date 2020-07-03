Опасна ли вспышка бубонной чумы в Монголии? Объяснил инфекционист

Специально для 5-tv.ru заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова и главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров прокомментировал ситуацию с появлением бубонной чумы в Западной Монголии. Инфекционист рассказал, что называть два случая заражения именно вспышкой не стоит.

«Назвать два случая вспышкой, я бы, так скажем, постеснялся. Когда говорят о вспышке, имеют в виду более-менее значимое число. Тут насколько я знаю из источников, двое монгольских охотников, причем одна из них женщина, охотились на сурка и по информации, съели его мясо», — успокоил Никифоров.

Профессор рассказал, что скорее всего, монгольские охотники заразились бубонной чумой не от мяса убитого сурка, а через его шерсть, в которой могла обитать инфекция. Блохи, крысы, сурки и другие грызуны являются природными носителями бубонной формы чумы. При контакте с ними есть вероятность «подхватить» опасную инфекцию, которая может повлечь за собой серьезные последствия.

«При поедании мяса ничего не будет, это все ерунда. А заразились они при разделывании сурка. Чума — это очагово-природный занос, то есть, это болезнь животных. Вот в Монголии на границе с Россией, как раз расположены природные очаги, где болеют вот эти вот… в Монголии называют тарбаганы, а мы называем сурками», — пояснил инфекционист.

Сурки болеют чумой не только в Монголии, но и в России. Именно из-за того, что эти грызуны переносят опасные заболевания, например, бубонную чуму, охота на них запрещена на территории Российской Федерации. Владимир Никифоров также рассказал, что боятся новой пандемии не стоит. Бубонная чума не передается от человека к человеку. Но как же эпидемии во время Средневековья? Профессор объяснил, что передаться заболевание может только в запущенной форме. Как известно, одна из зараженных в Монголии сейчас находится в тяжелом состоянии.

«Она абсолютно не заразна от человека к человеку. Но так я понимаю, дама, видимо, поздно обратилась. Следующий этап развития чумы — это сначала бубон, то есть, лимфатический узел нагнаивается по отношению к тому, где вторглась инфекция. Дальше у них скорее всего были подмышечные лимфоузлы, вот это вот бубонная чума и если это не лечить, то разовьется легочная форма и вот тогда, от этого больного может и человек заразиться», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Западной части Монголии было зафиксировано два случая заражения бубонной чумой 29 июня. В связи с эти в стране объявлен бессрочный карантин.