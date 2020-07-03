Власти Москвы согласовали публичное прощание с Виктором Проскуриным
Звезда «Жестокого романса» и «Военно-полевого романа» умер на 69-м году жизни в ночь на 1 июля.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Владимир Яцина /Фотохроника ТАСС
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина получила разрешение от столичных властей на публичное прощание с горячо любимым актером. Об этом Ирина Хонда сообщила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
Церемония состоится в институте имени Щукина с 9 до 12. Все поклонники творчества звезды советского и российского кино могут свободно прийти, чтобы отдать последние почести.
Похоронен, как и ранее сообщалось, Проскурин будет на Троекуровском кладбище.
Читайте также
49%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?