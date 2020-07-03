Власти Москвы согласовали публичное прощание с Виктором Проскуриным

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Светлана Шевченко
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Звезда «Жестокого романса» и «Военно-полевого романа» умер на 69-м году жизни в ночь на 1 июля.

Фото, видео: Владимир Яцина /Фотохроника ТАСС

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина получила разрешение от столичных властей на публичное прощание с горячо любимым актером. Об этом Ирина Хонда сообщила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Церемония состоится в институте имени Щукина с 9 до 12. Все поклонники творчества звезды советского и российского кино могут свободно прийти, чтобы отдать последние почести.

Похоронен, как и ранее сообщалось, Проскурин будет на Троекуровском кладбище.

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