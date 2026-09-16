Один из сложнейших участков: три станции салатовой линии московского метро отмечают десятилетие

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Ежедневный пассажиропоток на «Бутырской», «Фонвизинской» и «Петровско-Разумовской» составляет 63 тысячи человек.

Три станции салатовой линии метро отметили 10 лет работы

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Собянин: 192 млн поездок совершено на участке салатовой линии метро за 10 лет

Три станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро — «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» — отметили десять лет с момента открытия. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в канале в мессенджере МАКС.

«Участок оказался одним из самых сложных для строителей. Специалисты работали на большой глубине в условиях плотной городской застройки», — отметил мэр Москвы.

После открытия станций у пассажиров появилась пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Для перехода достаточно было пройти на другую сторону платформы.

Новые станции улучшили транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский, Бескудниковский, Западное Дегунино и Восточное Дегунино.

Сейчас ежедневный пассажиропоток на станциях «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии составляет 63 тысячи человек. За десять лет работы на участке пассажиры совершили более 192 миллионов поездок.

«Каждый год этот показатель растет», — добавил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МЦД-4 отметил трехлетие с момента запуска. За это время пассажиры совершили по четвертому диаметру более 265 миллионов поездок. Линия стала самым протяженным диаметром Москвы, связав ТиНАО с Балашихой. Сейчас на маршруте работают 112 современных составов, включая поезда «Иволга 4.0».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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