«График сбивается»: Кейт Миддлтон приходится повышать голос на королевских приемах

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Принцессе Уэльской сложно общаться с гостями.

Кейт Миддлтон сложно говорить на приемах — почему

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

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Кейт Миддлтон приходится повышать голос на королевских приемах

Многолюдные королевские приемы даются принцессе Уэльской Кейт Миддлтон с трудом. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на высокопоставленный источник при дворе.

По его словам, на крупных мероприятиях одновременно ведутся десятки бесед, а гости постоянно перемещаются по залу. Супруге принца Уильяма из-за тихого голоса непросто поддерживать разговор в такой обстановке. При этом Кэтрин не ограничивается короткими репликами — она внимательно выслушивает каждого собеседника.

«Ей регулярно советуют говорить громче, а иногда она разговаривает с гостями значительно дольше, чем позволяет расписание. Те, кто ее окружает, уже привыкли видеть, как график сбивается», — приводит издание слова инсайдера.

Сама принцесса и прежде признавала, что испытывает трудности с голосом. На приеме в Букингемском дворце в прошлом году Кэтрин беседовала с бывшим сотрудником столичной полиции Тони Гледхиллом. Мужчина рассказал ей о кончине супруги, с которой прожил 67 лет. Принцесса обняла его и во время разговора держала за обе руки. Позднее Гледхилл назвал встречу с Кэтрин прекрасной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выступила против участия своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — в старинном охотничьем обряде бладдинга. Бладдинг представляет собой ритуал, в ходе которого после первой удачной охоты лицо или тело человека обмазывают кровью добытого животного. Этот обычай считается обрядом посвящения и символизирует переход новичка в статус полноценного охотника.

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