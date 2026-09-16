Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за отпор датскому вертолету

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 65 0

Офицер получил медаль «За боевые отличия» после инцидента в Балтийском море.

Белоусов наградил командира корвета Сообразительный

Фото: © РИА Новости/ Александр Казаков

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Корвет «Сообразительный» выпустил две красные сигнальные ракеты в сторону датского вертолета, чтобы предотвратить провокацию. Об этом сообщает Минобороны России.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил командира корабля медалью «За боевые отличия» за грамотные и решительные действия.

Инцидент произошел 14 сентября. Корвет Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря, когда обнаружил воздушную цель. Ее идентифицировали как вертолет типа Fennec ВВС Дании. Он следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем и не отвечал на вызовы по международному каналу связи. Чтобы предотвратить провокацию, командир корвета решил выпустить две красные сигнальные световые ракеты.

После этого вертолет покинул район нахождения российского корабля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предупредил Европу о последствиях отправки войск на Украину. Российский лидер указал на опасность эскалации в случае реализации подобных планов и заявил, что размещение иностранных военных контингентов может привести к прямому конфликту.

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