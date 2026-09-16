Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцины «Мультикан-8»

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Ранее препарат стал причиной гибели собак.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Вакцину «Мультикан-8», от которой умирали собаки, уничтожат по требованию Россельхознадзора. Производитель, ветаптеки и клиники обязаны изъять препарат из продажи.

Ранее ведомство совместно с прокуратурой проверило компанию «Ветбиохим». Сообщения о гибели собак после вакцинации в разных регионах России появились летом. Симптомы у всех были схожи: судороги, отек, высокая температура.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание надзорных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после массовой гибели собак от вакцины «Мультикан-8» началась новая волна смертей среди кошек. По словам владельцев, после прививок «Мульти-фелом» и «Раби-фелом», выпускаемых той же компанией, у животных поднимается высокая температура и появляются судороги.

Хозяйка сфинкса рассказала, что ее кот находится в крайне тяжелом состоянии с отеком легких, и ему уже несколько раз выкачивали жидкость из грудной клетки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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