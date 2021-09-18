ТОП-5 имен, обладательницы которых становятся самыми ответственными матерями

Материнство — настоящий подарок для женщины, но и очень ответственная роль. Это качество трудно приобрести, ведь для этого требуется упорство, терпение и стальной характер. Но существует мнение, что многое зависит от имени, которое женщина получает при рождении. Как зовут самых ответственных мам России, рассказывает 5-tv.ru.

Арина

Женщины с именем Арина очень трепетны и нежны со своими детьми. Они словно любимая няня Пушкина Арина Родионовна. Такие мамы очень осознанные и четко понимают, что безопасность их малыша зависит только от них самих. Но иногда ответственность превращается в одержимость, Арина начинает изводить своего отпрыска чрезмерным контролем. Из-за этого часто возникают конфликты, но мама-Арина способна их решить.

Анастасия

Мамы-Насти очень любят и буквально боготворят своих детей. Они всегда знают, когда нужно пройти плановый осмотр у врача и сделать прививку. Также они точно знают, в какой кружок лучше отдать своего ребенка и куда лучше всего отвести в выходной день. Материнство Анастасии как отлаженный механизм швейцарских часов.

Мария

Обладательницы имени Мария в принципе очень сложные и противоречивые люди, но не в плане детей. Ради своего ребенка Маша готова на многое, но подстраивает его образ жизни под свои правила. Иногда бывает так, что она может показаться жестокой и не любит своего сына или дочь, но это не так. Мария просто скрывает свою любовь под этой грубой маской.

Людмила

На маму Люди должны ровняться все родительнице детского сада или школы, ведь она — эталон ответственности. Мамы с таким слегка старомодным именем стараются доказать окружающим свою ответственность и того же требует от собственных детей. Она никогда не отдаст ребенка на воспитание бабушке. Только Людмила будет знать, когда у ее малыша вылез первый зуб.

Алина

Женщины с именем Алина больше всего дорожат своей репутацией, что вынуждает их ответственно подходить к материнству. Также ей важно доказать окружающим, что лучше мамы, чем она — нет. Правда, Алина ставит чужое мнение во главе угла, но не снимает с себя ответственность за своих детей.

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