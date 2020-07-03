«Риски минимальны»: Роза Сябитова посоветовала встречаться сразу с тремя мужчинами

Телеведущая Роза Сябитова, мзвестная как всенародная сваха, поделилась уникальной методикой, которая позволит любой женщине быстро выйти замуж. Подробное описание уникального способа звезда опубликовала в своем Instagram.

Главное правило, по мнению Сябитовой, — заводить отношения сразу с тремя кавалерами. Так, дама искусственно подогревает интерес к себе, побуждая мужчин действовать по принципу охотника: быстрее соперников завладеть вожделенной «добычей».

«Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения (потеря времени). Если встречаетесь с двумя — будете выбирать, кто лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество», — объяснила суть методы телеведущая.

По мнению свахи, эта необычная «технология строительства отношений» является одной из самых эффективных.

Instagram @syabitova_roza

Судя по комментариям, к очередному совету по привлечению мужчин от Сябитовой готовы прислушаться немногие. Среди подписчиц звезды нашлись фолловеры, напомнившие ей об известной поговорке: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». Однако на это сваха посоветовала «не путать влюбленность с любовью».

«Жесть, Роза, чему учите?! Где любовь? Не с одним не останетесь!» — обращалась к пользователям возмущенная подписчица.

«На этапе знакомства любовь возникнуть не может. Только симпатия. Выберете достойного и любите себе на здоровье!» — констатировала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова дала несколько советов брошенным женщинам в разводе.