«Риски минимальны»: Роза Сябитова посоветовала встречаться сразу с тремя мужчинами

|
Виктория Андреева
54

Бессменная ведущая «Давай поженимся» раскрыла секрет, как быстро выйти замуж.

Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Телеведущая Роза Сябитова, мзвестная как всенародная сваха, поделилась уникальной методикой, которая позволит любой женщине быстро выйти замуж. Подробное описание уникального способа звезда опубликовала в своем Instagram.

Главное правило, по мнению Сябитовой, — заводить отношения сразу с тремя кавалерами. Так, дама искусственно подогревает интерес к себе, побуждая мужчин действовать по принципу охотника: быстрее соперников завладеть вожделенной «добычей».

«Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения (потеря времени). Если встречаетесь с двумя — будете выбирать, кто лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество», — объяснила суть методы телеведущая.

По мнению свахи, эта необычная «технология строительства отношений» является одной из самых эффективных.

Instagram @syabitova_roza

Судя по комментариям, к очередному совету по привлечению мужчин от Сябитовой готовы прислушаться немногие. Среди подписчиц звезды нашлись фолловеры, напомнившие ей об известной поговорке: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь». Однако на это сваха посоветовала «не путать влюбленность с любовью».

«Жесть, Роза, чему учите?! Где любовь? Не с одним не останетесь!» — обращалась к пользователям возмущенная подписчица.

«На этапе знакомства любовь возникнуть не может. Только симпатия. Выберете достойного и любите себе на здоровье!» — констатировала звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова дала несколько советов брошенным женщинам в разводе.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
Под надежной защитой: Сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник
23:50
Агата Муцениеце после развода уехала «учиться мудрости» у бабушек в санаторий
23:47
Скончался писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский
23:22
«Риски минимальны»: Роза Сябитова посоветовала встречаться сразу с тремя мужчинами
23:05
Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США — видео с места
22:59
Как правильно загадать желание в лунное затмение и попрощаться с прошлым?

Сейчас читают

«Версия непродуктивна»: Жорин раскритиковал заявление Ефремова о невиновности в пьяном ДТП
«Вынужден вас расстроить»: Жорин ответил на слухи об «алиментном баттле» с Гордон
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок