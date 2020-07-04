Очевидцы записали на видео стрельбу в районе Репина в Краснодаре
На кадрах, записанных на месте происшествия, слышны выстрелы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/your_favorite_wolf
Очевидцы сообщили о стрельбе в районе проезда Репина в Краснодаре. Кто открыл огонь, в настоящий момент неизвестно. Однако, по словам местных жителей, подобные инциденты в районе происходят не первый раз. Некоторые предполагают, что идет отстрел собак.
В социальной сети Вконтакте появилось видео, на котором слышно несколько выстрелов. Свидетели инцидента утверждают, что им страшно находиться неподалеку от злоумышленника.
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