Не может быть! Видео с хищной птицей, поймавшей когтями акулу, взорвало сеть

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Карина Бернтгольц
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Кадры были сделаны на морском побережье в США. За поведением агрессивного животного на берегу наблюдали люди.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил

Видеоролик, снятый на морском побережье в США, активно обсуждают в сети. На кадрах огромная хищная птица вылавливает из воды гигантскую рыбу, похожую на акулу, зажимает ее в когтях, и улетает. За произошедшим наблюдают десятки очевидцев.

Особо находчивые из них догадались навести камеру на животных, чтобы заснять это уникальное зрелище. Видео уже посмотрели более 15 миллионов пользователей. Некоторые из них оказались под сильным впечатлением от увиденного и принялись угадывать, что за животные запечатлены на кадрах.

В результате юзеры пришли к выводу, что птица внешне похожа на скопу, размах крыльев которой достигает 170 сантиметров. Ее лапы и когти хорошо приспособлены для удержания скользкой рыбы. А вот «акула», считают некоторые, вполне могла оказаться большеглазой сельдью или пятнистой макрелью, длина которых достигает 90-100 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru делал подборку с самыми популярными видео с животными. 

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