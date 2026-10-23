Обстановка в аэропорту Шереметьево после объявления тревоги: видео

Появились кадры из Шереметьево после объявления воздушной тревоги

Очереди людей с чемоданами и ручной кладью можно было увидеть в аэропорту Шереметьево после объявления воздушной тревоги. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Сотни людей ожидали не вылета своего самолета или прилета рейса, пассажиров которого они должны встретить. Они ожидали дальнейшей информации о своих действиях после того, как была объявлена воздушная тревога и всех находящихся на территории воздушной гавани попросили пройти в укрытия.

Людей попросили не приближаться к окнам и стеклянным конструкциям, не ездить в лифтах и не использовать самолеты в качестве укрытия.

Прием и выпуск воздушных судов на это время также был приостановлен. Рейсы, направляющиеся в Москву, в своих аэропортах принимали другие российские города.

Из-за произошедшего расписание полетов изменилось. И даже после того, как все отделы вновь начали работу, потребуется время, чтобы все вернулось в норму.

В 16:48 на своем канале в мессенджере МАКС пресс-служба аэропорта объявила о снятии всех ограничений из-за сигнала «ковер» и воздушной тревоги. Входы в терминалы открыты, все сотрудники находятся на своих рабочих местах.

«Службы аэропорта Шереметьево оказывают содействие пассажирам в перемещении и информировании», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажиры задержанного рейса устроили бунт в аэропорту Волгограда.

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