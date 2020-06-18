«Наш бизнес умер»: Наташа Королева и Тарзан не восстановят дела после пандемии
В период самоизоляции артисты лишились фитнес-залов и салонов красоты, приносивших им стабильный доход.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов
Бизнес Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко прогорел в период самоизоляции. Об этом певица рассказала в интервью порталу 7days.ru. Она закрыла свои салоны красоты, а ее супруг — фитнес-залы. По словам артистки, она не собирается открывать их и после пандемии.
«Наш бизнес умер, как это ни печально. Но несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. В моем близком окружении никто не умер, никто не заболел — и это уже хорошо!» — поделилась Королева.
Во время самоизоляции звездная пара лишилась и сценического заработка, но продолжила платить членам своих коллективов. Королева заметила, что по договору не обязана была содержать помощников, но не смогла оставить команду без средств к существованию. Долго ли это продлится, звезда не знает. Но супруги не отчаиваются и видят в пандемии повод пересмотреть отношение ко многим вещам.
«Мы вышли на другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка уже не интересует. Ситуация с коронавирусом многое в жизни упрощает. Мои шкафы полны вещей, которые в таком количестве оказались не нужны. За два с половиной месяца я надевала пару курток и джинсов, три майки и кроссовки. И оказывается, этого вполне достаточно», — сделала вывод Королева.
Ранее 5-tv.ru писал, что Королева взбесила россиян маской по цене авто после жалоб Тарзана на безденежье.
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