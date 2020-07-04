ТОП-5 способов заснуть в жару
Что делать, если столбик термометра показывает рекордную плюсовую температуру, а кондиционера в квартире нет.
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Фото, видео: YAY\TASS
В жару сон иногда становится пыткой. Если в вашей квартире нет кондиционера, то вам помогут эти небольшие советы, пишет «Ридиус».
Освежитесь в душе
Конечно, в целях гигиены, душ лучше принимать всякий раз, когда вы отправляетесь спать. Но в жару вода поможет вам еще и охладиться. Главное, отправляйтесь спать сразу после душа, так вы быстрее заснете и не будете чувствовать зной.
Наполните грелку холодной водой
Если у вас есть грелка, можно схитрить и наполнить ее не горячей водой, а холодной. Можете обернуть грелку в ткань и использовать вместо подушки. Возможно, кому-то это будет непривычно, зато точно станет прохладнее.
Откройте окна
Днем из-за жары окна лучше не открывать. А вот ночью, когда солнца нет, в комнату можно впустить немного свежего воздуха. Следите за тем, чтобы в квартиру не налетели насекомые, для этого проверьте, чтобы на окне была специальная сетка. Также осторожнее с открытыми окнами нужно быть в сильный ветер и дождь. Вы же не хотите потом вытирать лужи в комнате или, что еще хуже, чинить окно.
Поменяйте постельное белье
Если вы любитель синтетических тканей, помните, что они совершенно не подходят для сна в жару. Постельное белье лучше всего выбирать из натуральных тканей, которые и приятнее на ощупь, и лучше впитывают влагу. Увы, лен и хлопок быстрее пачкаются, но ради прохлады вам же не сложно чаще стирать постельное белье?
Спите одни
Спать вдвоем в жару — не самая лучшая идея, так как человеческое тело выделяет тепло и греет вашу и без того горячую постель. До семейных ссор лучше не доводить, но предложение спать на время жары с партнером отдельно — хорошее решение. Обсудите это со своей второй половиной.
Ранее 5-tv.ru писал, как победить бессонницу и спать крепко.
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