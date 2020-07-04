В Москве прощаются с актером Виктором Проскуриным

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Светлана Шевченко
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Церемония с разрешения столичных властей проходит в открытом формате.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

В Театральном институте имени Б. Щукина в Москве проходит церемония прощания с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Проводить в последний путь горячо любимого актера театра и кино пришли десятки его друзей, поклонников.

Мероприятие проходит на учебной сцене института, который Проскурин закончил в 1973 году.

«Мы общались, дружили, ухаживали за девушками. После училища мы снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине „Время выбрало нас“. Витя — очень талантливый актер, а по жизни он был миротворец», — цитирует ТАСС народного артиста России Евгения Герасимова.

Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни в больнице в ночь на 1 июля после обострения, связанного с давней болезнью — хроническая обструктивная болезнь легких. Госпитализировали актера еще 25 июня. Однако медики в этот раз не смогли его спасти.

Его кончина повергла в шок не только родных и близких, но и коллег по цеху. Так, народный артист Александр Збруев, много лет друживший с Проскуриным, воспринял страшную весть как личную трагедию.

Вспоминая о том, каким при жизни был знаменитый актер, Александр отмечает: в придачу к большому таланту Виктору достался и тяжелый характер. Однако окружающие не критиковали его за это. По словам артиста, Проскурин обладал уникальной способностью подходить к решению проблем с философской точки зрения, действовать мудро и обдуманно, поэтому всегда пользовался авторитетом.

Фильмография Виктора Проскурина насчитывает десятки кинокартин, однако зрителям он больше всего запомнился ролью Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена и ролью Вожеватова в кинокартине Эльдара Рязанова «Жестокий романс».

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