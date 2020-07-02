«Так и не сыграл своей главной роли!» — Александр Збруев о принципах жизни Виктора Проскурина
Великого артиста не стало 1 июля 2020 года.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин, 5-tv.ru
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин ушел из жизни 1 июля. Выдающемуся актеру театра и кино было 68 лет. Его кончина повергла в шок не только родных и близких, но и коллег по цеху. Так, народный артист Александр Збруев, много лет друживший с Проскуриным, воспринял страшную весть как личную трагедию.
Вспоминая о том, каким при жизни был знаменитый актер, Александр отмечает: в придачу к большому таланту Виктору достался и тяжелый характер. Однако окружающие не критиковали его за это. По словам артиста, Проскурин обладал уникальной способностью подходить к решению проблем с философской точки зрения, действовать мудро и обдуманно, поэтому всегда пользовался авторитетом.
«Он очень любил философствовать, не слово блудить, а глубоко разбираться в человеке, в ситуации, в жизни. Мы не так уж часто общались в жизни после того, как он ушел из театра Ленком. Но мы очень часто разговаривали по телефону, и разговоры были странные, они касались не искусства ни кинематографа, а бытия нашего», — вспоминал друг покойного актера в беседе с 5-tv.ru.
Александр Збруев также отметил, что Проскурин прекрасно разбирался в людях. При этом, никогда не обижал соперника, если тот ему чем-то не угодил. В спорах — отстаивал свою позицию до конца, но максимально вежливо, не опускаясь до банальных унижений.
«Он очень отличался от других сотен актеров… Своей позицией, своим пониманием жизни, своим отношением к людям. У Вити был сложный характер… как у любого человека который талантливый. Он был поистине талантливым человеком!» — рассказал народный артист.
С большим сожалением Збруев признался, что главную роль всей своей жизни Проскурин так и не успел сыграть. Актер отмечает, что у Виктора была масса предложений от прославленных режиссеров, однако того самого героя, через которого он мог бы передать зрителю все свои мысли, чувства и эмоции, не нашел. В последние годы, по утверждению Александра, его друг много работал над личным материалом. Но завершить его так и не успел.
«Он хотел выстроить свою личную стезю, готовил материал для одного себя. Отбирал материал, касающийся только его, и который должен был касаться и многих других в результате…» — признался собеседник 5-tv.ru.
А в заключение добавил, что уход такого великого актера, как Виктор Проскурин, большая потеря не только для его родных и близких, но и для всего кинематографа. Поскольку этот заслуженный артист обладал уникальным талантом достучаться до сердца каждого.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэтесса Любовь Воропаева раскрыла подробности романа с Виктором Проскуриным после его смерти.
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