«Удивительная консолидация»: как поправки к Конституции и борьба с COVID-19 объединили россиян

С 4 июля 2020 года в законную силу вступают новые поправки к Конституции Российской Федерации. Соответствующий указ накануне подписал глава государства Владимир Путин по результатам народного голосования.

Как отмечают ведущие эксперты, это событие — исторического масштаба. И не только потому, что новые пункты, внесенные в основной закон страны, способны навсегда изменить жизнь граждан. По мнению экспертов, более всего поражает консолидация россиян: явка на общероссийское голосование по поправкам составила рекордные 67, 97% всего населения страны. Поддержали решение правительства РФ — 77,92% граждан.

Сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова выразила уверенность, что такие поразительные результаты продиктованы тяжелым периодом, а именно — длительной самоизоляцией на фоне пандемии COVID-19.

«Большую роль сыграло одобрение действий власти в этот период. У людей есть уверенность в том, что Россия неплохо справилась, и легитимность власти таким образом возросла», — пояснила эксперт в интервью газете «Взгляд».

Данную позицию разделяет и профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Олег Матвейчев. В дополнении он лишь заявил, что Россия — одна из немногих стран в мире, власти которой четко и своевременно проработали стратегию борьбы с COVID-19, тем самым сохранив миллионы жизней.

«Во время пандемии все страны разделились на две категории — одни указали в качестве приоритета человеческую жизнь, другие (например, Швеция) решили, что главное — спасти экономику. Притом, что и в Швеции, и во многих других странах — „эталонах демократии“ жизнь человека считается базовым конституционным принципом. Не было и близко никакой европейской солидарности, о которой нам все уши прожужжали. Никто не помогал друг другу, воровали аппараты ИВЛ, бросали людей на произвол судьбы», — отметил Олег Матвейчев.

Резюмируя, эксперт заявил, что в ситуации с COVID-19 россияне лишний раз убедились: для существующей власти их здоровье и безопасность превыше всего. Поэтому сомнений в том, что новые поправки смогут улучшить ситуацию в стране, разрешить массу вопросов и затянувшихся проблем не было ни у кого.

«Убежденность граждан в приоритетности человеческой жизни над экономикой отразилась и в принятых поправках к Конституции. Всенародное голосование подтвердило — это жизненная позиция не только президента, но всех граждан страны, часть нашего менталитета», — подытожил профессор ВШЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем еще запомниться голосование по поправкам к Конституции РФ — 2020.