Несколько человек чудом выжили в лобовом столкновении в микрорайоне Юрьевец во Владимире. Первые минуты после ДТП запечатлел на видео один из свидетелей.

«Авария, зая, только что при мне влетели две машины! Машину разорвало!» — комментирует на видео молодой человек, спрашивая у своей возлюбленной совета, как правильно помочь раненым.

На кадрах видно, что пострадавшие лежат зажатыми в оторванной части автомобиля. У другой легковушки сильные повреждения лишь передней части, при этом водитель лежит на земле наполовину выпав с сиденья.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. По предварительной информации, пострадавших не менее трех человек. Состояние их уточняется.