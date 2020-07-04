«Машину разорвало» — люди чудом выжили в лобовом ДТП во Владимире

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Светлана Шевченко
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На кадрах с места аварии видно, как пострадавшие лежат зажатыми в оторванной части автомобиля.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, ВКонтакте @podsluhano_vo_vladimire

Несколько человек чудом выжили в лобовом столкновении в микрорайоне Юрьевец во Владимире. Первые минуты после ДТП запечатлел на видео один из свидетелей.

«Авария, зая, только что при мне влетели две машины! Машину разорвало!» — комментирует на видео молодой человек, спрашивая у своей возлюбленной совета, как правильно помочь раненым.

На кадрах видно, что пострадавшие лежат зажатыми в оторванной части автомобиля. У другой легковушки сильные повреждения лишь передней части, при этом водитель лежит на земле наполовину выпав с сиденья.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. По предварительной информации, пострадавших не менее трех человек. Состояние их уточняется.

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