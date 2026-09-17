Фестиваль молодежи в Екатеринбурге завершился гала-концертом

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На одной сцене собрались более тысячи артистов.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Гости Международного фестиваля молодежи отметили этой ночью его завершение! Масштабный гала-концерт собрал на одной сцене больше тысячи артистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как гости из 191 страны открывали для себя Россию — ее кухню, культуру и технологии. Иностранные участники активно делились впечатлениями в соцсетях, а самым вирусным контентом стали гастрономические обзоры: бразилец Роберто попробовал уральскую шанешку, а «солдатская каша» произвела настоящий фурор.

Помимо дегустаций, на форуме представляли изобретения: Азра из Индонезии привезла браслет, преобразующий звук в тактильные вибрации для глухих людей. Большой интерес вызвал экспериментальный водородный седан Aurus, а участник из ЮАР выразил надежду, что такие автомобили будут продаваться во всех странах БРИКС.

Десять тысяч участников посещали лекции о науке, технологиях и культуре, общались со звездными гостями — актером Милошем Биковичем, фигуристкой Евгенией Медведевой, а «Бурановские бабушки» устроили вечеринку для именинников.

После фестиваля тысяча иностранцев отправится в пятидневную экспедицию по России, Южной Осетии и Абхазии для полного погружения в жизнь этих территорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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