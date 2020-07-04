Пенсионер из Ленобласти убил зятя отверткой и закопал его тело в поле

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Карина Бернтгольц
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40-летнего мужчину замучила совесть, и он сам признался полиции в совершенном преступлении.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, СК РФ

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан 70-летний мужчина по подозрению в убийстве своего зятя. Предположительно, он совершил это отверткой. О преступлении пенсионер сам сообщил в полицию. Его замучила совесть, и предполагаемый злоумышленник рассказал о содеянном правоохранительным органам.

Как стало известно 5-tv.ru, пожилой мужчина закопал тело своего зятя в поле, а после показал стражам порядка, где именно находится труп его родственника.

Следственный комитет по Ленинградской области по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье 105 "Убийство".

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина ранил бывшую жену, убил сына и покончил с собой. 

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