МЧС проверяет информацию о хлопке в трансформаторной будке в Москве

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Карина Бернтгольц
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Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП. Выясняются обстоятельства случившегося.

МЧС проверяет информацию о хлопке в трансформаторной будке в Москве

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

В трансформаторной будке на улице Некрасова, по словам очевидцев, произошел сильный хлопок. В результате происшествия , по предварительным данным, в близлежащих домах пропало электричество. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Выясняются обстоятельства случившегося. Информация уточняется. 

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