МЧС проверяет информацию о хлопке в трансформаторной будке в Москве

В трансформаторной будке на улице Некрасова, по словам очевидцев, произошел сильный хлопок. В результате происшествия , по предварительным данным, в близлежащих домах пропало электричество. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Выясняются обстоятельства случившегося. Информация уточняется.