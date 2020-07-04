МЧС проверяет информацию о хлопке в трансформаторной будке в Москве
Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП. Выясняются обстоятельства случившегося.
Фото: ТАСС / Карпухин Сергей
В трансформаторной будке на улице Некрасова, по словам очевидцев, произошел сильный хлопок. В результате происшествия , по предварительным данным, в близлежащих домах пропало электричество. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС. Выясняются обстоятельства случившегося. Информация уточняется.
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