В Австрии застрелен проситель убежища из России

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Карина Бернтгольц
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Подозреваемый в совершении убийства был задержан. Его обнаружили в городе Линц.

Фото, видео: www.globallookpress.com /West Coast Surfer, ren.tv

Просителя убежища из России застрелили в австрийском городе Герасдорф неподалеку от Вены. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию.

Как уточнили в правоохранительных органах, в настоящий момент подозреваемый в преступлении задержан. Его обнаружили в городе Линц. Мужчина не оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Стражи порядка устанавливают причины убийства и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Нью-Йорка задержала гражданку РФ по обвинению в покушении на убийство соотечественницы. Инцидент произошел 19 апреля в одной из квартир в районе Манхэттен. В ней проживали две россиянки: соседки 27 и 30 лет. 

 

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