В Австрии застрелен проситель убежища из России
Подозреваемый в совершении убийства был задержан. Его обнаружили в городе Линц.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: www.globallookpress.com /West Coast Surfer, ren.tv
Просителя убежища из России застрелили в австрийском городе Герасдорф неподалеку от Вены. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию.
Как уточнили в правоохранительных органах, в настоящий момент подозреваемый в преступлении задержан. Его обнаружили в городе Линц. Мужчина не оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Стражи порядка устанавливают причины убийства и обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Нью-Йорка задержала гражданку РФ по обвинению в покушении на убийство соотечественницы. Инцидент произошел 19 апреля в одной из квартир в районе Манхэттен. В ней проживали две россиянки: соседки 27 и 30 лет.
Читайте также
72%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?