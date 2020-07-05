В Австрии застрелен проситель убежища из России

Просителя убежища из России застрелили в австрийском городе Герасдорф неподалеку от Вены. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию.

Как уточнили в правоохранительных органах, в настоящий момент подозреваемый в преступлении задержан. Его обнаружили в городе Линц. Мужчина не оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Стражи порядка устанавливают причины убийства и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Нью-Йорка задержала гражданку РФ по обвинению в покушении на убийство соотечественницы. Инцидент произошел 19 апреля в одной из квартир в районе Манхэттен. В ней проживали две россиянки: соседки 27 и 30 лет.