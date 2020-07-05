Россиянина задержали после убийства соотечественника в Австрии

В Австрии полиция задержала подозреваемого в убийстве 43-летнего просителя убежища из России. Накануне мужчина был расстрелен в городе Герасдорф неподалеку от Вены. В ходе расследования происшествия правоохранительные органы выяснили, что предполагаемый злоумышленник находится в городе Линц, он оказался тоже гражданином РФ.

«В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — цитирует представителя полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер ТАСС.

Сейчас стражи порядка должны установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Нью-Йорка задержала гражданку РФ по обвинению в покушении на убийство соотечественницы. Инцидент произошел 19 апреля в одной из квартир в районе Манхэттен. В ней проживали две россиянки: соседки 27 и 30 лет.