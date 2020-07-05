Время не властно над подвигом русского солдата: как открывали Ржевский мемориал

Эта неделя стала богата на памятные события, приуроченные к юбилею Победы. А апофеозом стало открытие 30 июня Ржевского мемориала.

Время не властно над подвигом русского солдата. И пока мы помним, никакая ложь и циничное переписывание истории не дадут стереть его и забыть. Во вторник открыли не просто потрясающий памятник. У нас появился еще один символ общей всенародной победы.

Это поистине величественное изваяние. Нежные журавли парят ввысь, превращаясь в фигуру непоколебимого, несломленного бойца. Достаточно одного взгляда, чтобы ощутить всю мощь и силу этой скульптуры. И потрясающую задумку молодых зодчих.

Величественное изваяние. Утонченные, нежные журавли, парят ввысь, превращаясь в фигуру непоколебимого, несломленного солдата. Достаточно одного взгляда, чтобы ощутить всю мощь и силу этой скульптуры. И потрясающую задумку молодых зодчих.

– С журавлями как возникла идея. Это как душа человека. Душа солдата советского погибшего. Вот они вылетают с поля боя, с земли. И переплетаются, переходят вот в этого военного.

Владимир Путин: «У вас это получилось, ребят! Я говорил и хочу еще раз повторить. Это будет лучшее произведение на территории бывшего Советского Союза».

Символы всегда играли особую роль в истории человечества. Это универсальный, международный, а главное, вневременной язык. В нашей стране никому не надо объяснять, что такое «вечный огонь» или «минута молчания». А наши памятники говорят сами за себя. Установить монумент подо Ржевом попросили сами ветераны. Инициатором стало союзное государство России и Белоруссии. Летом 17-ого объявили конкурс, а спустя полгода министр культуры уже показывал президенту проект мемориала.

Владимир Мединский: «Если Вы поддержите, мы готовы заложить на следующей неделе камень в основание этого монумента».

Владимир Путин: «Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение».

Владимир Мединский: «Спасибо за поддержку, Владимир Владимирович».

Владимир Путин: «Памятник красивый, необычный».

Эта земля без преувеличения пропитана кровью. Когда расчищали территорию для мемориала, пришлось привлечь саперов, которые вывезли отсюда сотни мин и снарядов. И это спустя почти 80 лет.

Владимир Путин: «Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия. Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трехсот тысяч человек – чудовищная, просто немыслимая цифра».

Строили памятник в том числе и на народные деньги. Люди собрали более трехсот миллионов рублей. Почти половину от необходимой суммы. Многие делали это анонимно. Просто писали – внук сапера или учитель истории.

Перечисляли от нескольких рублей до нескольких миллионов. Со всех уголков не только России, но и мира. Ведь здесь стояли насмерть представители всех республик, всех национальностей Советского Союза.

Александр Лукашенко президент Белоруссии: «Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники».

Мы не должны забывать и мы не забудем. Как делали это наши великие предки, те, кто видел и помнил войну. И вот уже в новом памятнике «Журавли» Расула Гамзатова взлетают ввысь, оставляя на земле бессмертные строки Александра Твардовского. «Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте». Эти стихи одни из самых тяжелых и в то же время самые проникновенные. Не общие слова, не пафосные, не изысканные конструкции, а исповедь простого солдата.

Иван Кладкевич, ветеран, участник Ржевской битвы: «Орден Красной Звезды, который у меня имеется на груди, он завоеван кровью под Ржевом. Частичка крови осталось там. Это не просто слова, а действительно частичка моей крови осталась на Ржевской земле».

Ведь против них воевали сытые, холеные, отлично экипированные, свежие гитлеровские войска. У них новейшая техника и вооружение. У нас измотанные боями под Москвой и изнуряющим контрнаступлением части. Ошибки командования. И вчерашние мальчишки, которые даже не нюхали пороху. Для многих из них первый бой станет последним.

Иван Кладкевич, ветеран, участник Ржевской битвы: «Немецкая мина разорвалась у нас около нашего пулемета и двоих моих мальчишек. Я даже помню одного из них, Анатолий, мой друг, мы были вместе в училище, погибли на месте, сходу! А я был тяжело ранен. Перебитые ноги, весь залит кровью и лежал без сознания».

Ржевский подвиг не дал фашистам начать еще одно наступление на столицу. Сыграл важнейшую роль в предстоящих битвах за Сталинград, освобождении Белоруссии, Украины и Прибалтики. В этих боях закалялась Красная армия, которая через несколько лет победоносно войдет в Берлин, вознесет алое знамя победы над рейхстагом и поставит более чем убедительный крест на планах нацистов о мировом господстве.

Владимир Путин: «По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а всех, кто жил здесь, – славян, людей других национальностей, – собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. Эти преступления нацистов и их приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права».

Ниязи Ниязов, доктор исторических наук: «Надо постараться доводить эту память о войне до молодого поколения показывая реальную историю, показывая реальный подвиг этих людей. Не придуманный, не мифический».

Евгений Гусев: «В том числе и так, согласны?»

Ниязи Ниязов, доктор исторических наук: «Когда вот так, это прекрасно. Человек чувствует ту атмосферу. Когда солдат стоят между жизнью и смертью».

Сегодня историки и поисковики по крупицам восстанавливают хронологию тех страшных дней. В Петербурге можно увидеть потрясающую по своей точности трехмерную панораму «Дороги через войну». Здесь нет музейных ограждений и строгих смотрителей. Есть только истории о простых людях. Героях, живших в то страшное время. Это новые символы победы 21-го века. И прошлое здесь буквально оживает.

Евгений Гусев: «Из воспоминаний участников Ржевской битвы... «Вся поляна была усеяна телами… Запомнился целиком погибший расчет противотанкового орудия, лежащий около перевернутой пушки в большущей воронке. Виден был командир орудия с биноклем в руке.» Вот такую же картину видели и гитлеровцы, которые никак не могли понять, что движет этими русскими. Что это за характер, когда умирают, но не сдаются… Противостояние подо Ржевом помешало окончательно сомкнуться блокадному кольцу вокруг Ленинграда. Немцы просто не смогли перебросить на север дополнительные дивизии. А мы выиграли драгоценное время. Удалось стянуть к Ленинграду дополнительные части и укрепить оборонительную линию. И окончательно наладить движение по Дороге жизни».

Вот оно начало Дороги жизни. Первые километры спасительного пути, который тогда шел еще по городу, назывались Ржевским коридором. И пусть это совпадение, название произошло от станции Ржевка, но все-таки тут есть какой-то особый, глубокий символизм. И вот он еще один важнейший символ великого подвига. Разорванное кольцо блокады на Дороге жизни. Простой и понятый даже ребенку памятник. Казалось бы, так просто, но это символ на все времена. Как и десятки, сотни, тысячи других по всей стране, и по всему миру. Родина-мать зовет на Мамаевом кургане. Скорбная фигура на Пискаревском кладбище. Молчаливый и величественный воин-освободитель в берлинском Трептов-парке. Несгибаемый русский Алеша над горою в болгарском Пловдиве. Ржевский солдат встает с ними в один ряд. Плечом к плечу. И чем дальше эхо войны, тем важнее для нас эти каменные и бронзовые герои. Когда-то они защитили нашу родину, теперь пришло время нам защитить память о них.