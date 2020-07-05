Уважаемые зрители! У нас в стране неделя прошла под знаком голосования по поправкам в Конституцию — которое прошло спокойно и закончилось так, как ожидалось. То есть большинство высказало свое мнение, меньшинства — как обычно собрались протестовать, вышли на площади в обеих столицах, обнаружили свою немногочисленность и смущенно разошлись писать горестные твиты о том, что народ у нас не тот.

А между тем в передовом мире, от которого мы только что отделились, в том числе поправкой о том, что отныне брак в России это союз между мужчиной и женщиной и никак иначе — справляют месячник секс-меньшинств. Или, вернее, не самих меньшинств, а политического движения ЛГБТ+, настаивающего на том, что эти меньшинства должны иметь больше прав и больше власти.

Чтобы на секунду стало понятно, насколько ежовые рукавицы у ЛГБТ+, приведем маленький пример. В Канаде есть свой вариант американского футбола, известный как канадский футбол. Разницы почти никакой, у них просто чуть поменьше поле и пара небольших различий в правилах. Так вот: до этой недели в канадском футбольном клубе «Эдмонтонские эскимосы» успешно играл молодой афроамериканец Кристион Джонс. Он неосмотрительно обронил в своем Twitter на минувших выходных, что вообще-то по природе устроено так, чтобы мужчина был с женщиной и женщина с мужчиной, а вовсе не как-нибудь иначе. Всего три дня понадобилось, чтобы под давлением боевых меньшинств клуб уволил молодого человека. Причем уволил «с волчьим билетом» — за гомофобию.

То есть простое заявление о том, что существует на свете биологическая норма — оказалось достаточным, чтобы человеку сломали вообще все будущее в спорте.

А начиналось все, между прочим, довольно мирно — когда-то, лет тридцать тому назад, все совестливые люди той же Америки чувствовали, что зря они так сильно притесняют людей с расстройством сексуальной ориентации. И что демократическое общество может себе позволить дать этим бедолагам равноправие. Но прошли годы — и сейчас эти бывшие притесняемые меньшинства набрали силу, близкую к диктаторской.

На этой неделе, например, социальная платформа Reddit выпустила новые правила, согласно которым она будет уничтожать любые проявления ненависти, кроме, я сейчас цитирую, тех, которые направлены «против людей, представляющих большинство». То есть быть нормальным в передовом мире сейчас значит — быть беззащитным. Официально беззащитным.

А у нас процесс пока в самом начале. Российская сеть ресторанов японской кухни «Тануки» по случаю месячника секс-меньшинств перекрасила в Facebook и Instagram свою аватарку в цвета ЛГБТ-флага. Как пояснил основатель сети в интервью оппозиционному демократическому телеканалу «Дождь», сеть просто таким образом выражается свою толерантность. Впрочем, как стало известно на этой неделе, один из депутатов Госдумы направил в Генпрокуратуру запрос на проверку вопроса, не является ли это гей-пропагандой среди несовершеннолетних. Ведь в рестораны ходят и люди с детьми. Подождем результатов.