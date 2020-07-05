Российский военный найден мертвым на военной базе в Армении

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Светлана Александрова
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Тело 20-летнего контрактника обнаружено в съемной квартире в городе Гюмри.

Российский военный найден мертвым на военной базе в Армении

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Российский военнослужащий обнаружен мертвым в армянском городе Гюмри, где находится российская военная база. Тело мужчины найдено в квартире, которую он снимал. Власти Армении расследуют происшествие. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено.

«4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено», — цитирует сообщение Южного военного округа ФАН.

Как сообщили в штабе Южного военного округа, после гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Это не первое происшествие, связанное с российской военной базой в Гюмри. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 10 сентября 2019 года в одной из квартир было обнаружено тело 23-летнего военнослужащего из России с порезами на теле.

В январе 2015 года в Гюмри была убита семья из шести человек. По подозрению в совершении этого преступления был арестован российский солдат-срочник Валерий Пермяков. Позже он был приговорен судом к пожизненному заключению.

102-я российская военная база размещается в Гюмри в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ по договору между Россией и Арменией, срок действия которого закончится в 2044 году.

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