Российский военный найден мертвым на военной базе в Армении
Тело 20-летнего контрактника обнаружено в съемной квартире в городе Гюмри.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир
Российский военнослужащий обнаружен мертвым в армянском городе Гюмри, где находится российская военная база. Тело мужчины найдено в квартире, которую он снимал. Власти Армении расследуют происшествие. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено.
«4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено», — цитирует сообщение Южного военного округа ФАН.
Как сообщили в штабе Южного военного округа, после гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Это не первое происшествие, связанное с российской военной базой в Гюмри. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 10 сентября 2019 года в одной из квартир было обнаружено тело 23-летнего военнослужащего из России с порезами на теле.
В январе 2015 года в Гюмри была убита семья из шести человек. По подозрению в совершении этого преступления был арестован российский солдат-срочник Валерий Пермяков. Позже он был приговорен судом к пожизненному заключению.
102-я российская военная база размещается в Гюмри в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ по договору между Россией и Арменией, срок действия которого закончится в 2044 году.
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