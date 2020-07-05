«Мы богини»: Обнаженная Семенович в ванной дала бьюти-советы подписчицам
Экс-солистка группы «Блестящие» записала пикантное видео и опубликовала его в Instagram-сторис.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Бывшая солистка группы «Блестящие», певица и актриса Анна Семенович не перестает соблазнять своих подписчиков. На этот раз звезда записала пикантное видео прямо из ванной, на котором прикрывает свои «аппетитные» формы пеной.
Абсолютно обнаженная светская львица позирует в маске для лица. Со своими подписчицами она в очередной раз поделилась бьюти-советами и отметила, что каждая женщина обязательно должна ухаживать за собой и превратить подобные процедуры в ежедневный ритуал.
«Девочки, бьюти-советики от меня: каждое утро начинать со стакана воды, зарядка желательно. <…> Я всегда нахожу время для ванной с солью и маской для лица – это святое. Любите себя, пои курочки, потому что мы богини!» - обратилась к фанаткам Семенович.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович показала пикантное видео из массажного кабинета.
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