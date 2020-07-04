«Будет орех»: Семенович показала пикантное видео из массажного кабинета

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Карина Бернтгольц
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Артистка раскрыла подписчикам в Instagram свои бьюти-секреты.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие», певица и актриса Анна Семенович продолжает покорять сердца своих подписчиков, публикуя пикантные видео. На этот раз она записала ролик прямо из СПА-салона. Лежа на массажном столе, завернутая в полотенце, знаменитость принялась записывать сторис и делиться эмоциями от процедуры со своими фолловерами.

«Попа будет орех, я надеюсь», — отметила светская львица.

После массажа Семенович пошла в душ и немного покривлялась перед зеркалом, при этом держа камеру перед собой. Фанаты не могли налюбоваться своим кумиром, которая тщательно ухаживает за своим лицом и телом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович показала упражнения для избавления от жира на животе.

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