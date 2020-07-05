Хлопок газа произошел в жилом доме в Хабаровском крае
По предварительным данным, инцидент случился в поселке Тополево, на Пионерской улице, 12 Б.
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
Хлопок газа произошел в жилом доме в Хабаровском крае. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП случилось в трехэтажном доме в поселке Тополево, на Пионерской улице, 12 Б. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В квартире и на балконе выбило остекление.
Предположительной причиной случившегося могло стать нарушение правил эксплуатации газовой плиты. Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хлопок газа произошел в жилом доме в Тульской области.
Читайте также
88%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?