Хлопок газа произошел в жилом доме в Хабаровском крае

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, инцидент случился в поселке Тополево, на Пионерской улице, 12 Б.

Хлопок газа произошел в жилом доме в Хабаровском крае

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Хлопок газа произошел в жилом доме в Хабаровском крае. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП случилось в трехэтажном доме в поселке Тополево, на Пионерской улице, 12 Б. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В квартире и на балконе выбило остекление.

Предположительной причиной случившегося могло стать нарушение правил эксплуатации газовой плиты. Информация об обстоятельствах произошедшего уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хлопок газа произошел в жилом доме в Тульской области.

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