Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США после речи Трампа в День независимости

В Вашингтоне протестующие, собравшиеся у Белого дома, подожгли американский флаг. Это произошло спустя несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп обратился с речью по случаю Дня независимости, сообщает The Hill.

Во время сожжения полотна участники протестов выкрикивали лозунги «против рабства, геноцида и войны» и «Америка никогда не была великой». Инцидент произошел на площади, которая недавно была переименована в честь протестующих против расизма Black Lives Matter.

В свою очередь, во время речи «Салют Америке — 2020», Трамп заявил, что его страна готова одолеть «левых», которых глава государства обвиняет в разжигании протестных настроений после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе по вине полицейских. Он также отметил, что не позволит «разъяренной толпе свергать статуи» и «стирать историю» США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США на фоне массовых протестов и акций против расизма начался стихийный снос памятников видным историческим деятелям. Митингующие уже попытались снести статую седьмому президенту страны Эндрю Джексону в Вашингтоне. Кроме того, досталось и первому президенту США Джорджу Вашингтону, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.