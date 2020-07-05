Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США после речи Трампа в День независимости

|
Алиса Старжевская
95

Во время осквернения государственного символа митингующие выкрикивали лозунг «Америка никогда не была великой».

Фото, видео: ZUMAPRESS.com, Twitter @aletweetsnews

В Вашингтоне протестующие, собравшиеся у Белого дома, подожгли американский флаг. Это произошло спустя несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп обратился с речью по случаю Дня независимости, сообщает The Hill.

Во время сожжения полотна участники протестов выкрикивали лозунги «против рабства, геноцида и войны» и «Америка никогда не была великой». Инцидент произошел на площади, которая недавно была переименована в честь протестующих против расизма Black Lives Matter.

В свою очередь, во время речи «Салют Америке — 2020», Трамп заявил, что его страна готова одолеть «левых», которых глава государства обвиняет в разжигании протестных настроений после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе по вине полицейских. Он также отметил, что не позволит «разъяренной толпе свергать статуи» и «стирать историю» США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США на фоне массовых протестов и акций против расизма начался стихийный снос памятников видным историческим деятелям. Митингующие уже попытались снести статую седьмому президенту страны Эндрю Джексону в Вашингтоне. Кроме того, досталось и первому президенту США Джорджу Вашингтону, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
ТОП-4 знака зодиака, которым лунное затмение 5 июля принесет тяжелые испы...

Последние новости

11:20
Четверо рабочих погибли во время обрушения на стройке в Кировской области
11:15
Аномальная жара заглянет на три дня в российские регионы
11:00
«Опять на сносях?» — Кети Топурию в свободном платье подозревают в беременности
10:40
Время не властно над подвигом русского солдата: как открывали Ржевский мемориал
10:22
«Не марсиане»: Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
10:02
Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США после речи Трампа в День независимости

Сейчас читают

«Не марсиане»: Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
ТОП-4 знака зодиака, которым лунное затмение 5 июля принесет тяжелые испытания
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок