Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США после речи Трампа в День независимости
Во время осквернения государственного символа митингующие выкрикивали лозунг «Америка никогда не была великой».
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: ZUMAPRESS.com, Twitter @aletweetsnews
В Вашингтоне протестующие, собравшиеся у Белого дома, подожгли американский флаг. Это произошло спустя несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп обратился с речью по случаю Дня независимости, сообщает The Hill.
Во время сожжения полотна участники протестов выкрикивали лозунги «против рабства, геноцида и войны» и «Америка никогда не была великой». Инцидент произошел на площади, которая недавно была переименована в честь протестующих против расизма Black Lives Matter.
В свою очередь, во время речи «Салют Америке — 2020», Трамп заявил, что его страна готова одолеть «левых», которых глава государства обвиняет в разжигании протестных настроений после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе по вине полицейских. Он также отметил, что не позволит «разъяренной толпе свергать статуи» и «стирать историю» США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США на фоне массовых протестов и акций против расизма начался стихийный снос памятников видным историческим деятелям. Митингующие уже попытались снести статую седьмому президенту страны Эндрю Джексону в Вашингтоне. Кроме того, досталось и первому президенту США Джорджу Вашингтону, а также первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.
Читайте также
88%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?