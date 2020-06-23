Демонстранты попытались снести статую седьмому президенту страны Эндрю Джексону в Вашингтоне
Ранее вандалы уничтожили памятники Христофору Колумбу.
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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
В США не утихают беспорядки и продолжается война с памятниками. На этот раз снести попытались статую седьмому президенту страны Эндрю Джексону в Вашингтоне. Протестующие обмотали ее веревками и тянули в разные стороны. Но монумент устоял. На место прибыла полиция и жестко оттеснила толпу. Несколько человек были задержаны. Президент Трамп назвал случившееся «отвратительным актом вандализма» и напомнил, что за это положено 10 лет тюрьмы.
Митинги продолжаются по всей стране. Акции против расизма и полицейского насилия давно переросли в беспорядки, погромы и протесты всех против всех. Так, статуе президента Джексона досталось за то, что в 1830 году он подписал Закон о выселении индейцев. А ранее вандалы снесли памятники Христофору Колумбу.
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