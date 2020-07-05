«Стресс дал о себе знать»: Пелагея лишилась голоса из-за развода с Телегиным

Певица Пелагея проходит непростой этап в жизни. В мае стало известно, что она разводится с хоккеистом Иваном Телегиным, от которого родила дочь Таисию. По словам адвоката Пелагеи, спортсмен абсолютно не интересуется жизнью ребенка и не помогает финансово. К тому же, Телегин намерен в судебном порядке делить совместно нажитое имущество, включая квартиру, доставшуюся его бывшей жене от матери.

В итоге постоянные стрессы отразились на здоровье певицы. Как сообщил фониатр Лев Рудин, много лет наблюдающий Пелагею, у звезды на фоне переживаний пропал голос. По его словам, Пелагея даже подумать не могла, что бывший муж поступит таким неблагородным образом.

«Поля даже предположить не могла, что ее муж будет так себя вести. Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна», — сообщил врач в интервью Starhit.ru.

Рудин добавил, что сейчас Пелагея чувствует себя гораздо лучше и голос восстановился. Тем не менее, она продолжает проходить лечение под наблюдением врачей.

Судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о разделе совместно нажитого имущества, назначено на 9 июля. Телегин настоял, чтобы слушание проходило в закрытом режиме. По предварительным данным, малолетняя дочка останется с Пелагеей, однако вопрос о сумме алиментов остается открытым.

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