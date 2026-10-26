«Экстренное лечение»: Лерчек попросила суд вернуть паспорт для поездки в Китай

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 32 0

По словам ее адвоката Виктора Дугина, в России нет необходимых специалистов и лекарств.

Почему Лерчек необходимо экстренное лечение в Китае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Блогер Лерчек борется за лечение за границей через суд

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, обратилась в суд с просьбой разрешить ей выезд в Китай для экстренного лечения — болезнь вернулась, и ей начали вторую линию химиотерапии.

Как сообщил ТАСС ее адвокат Виктор Дугин, соответствующее обращение блогер направила по электронной почте. По словам защитника, поездка необходима, поскольку в России нет требуемых специалистов и лекарств. Дугин пояснил, что к его подзащитной вернулся рак и она начала вторую линию химии, поэтому Валерия просит суд разрешить ей выезд в Китай для лечения, которое она сможет получить только там ввиду отсутствия в РФ необходимых специалистов и лекарств.

Основной проблемой для выезда, как отметила защита, остается то, что без судебного разрешения Лерчек не возвращают загранпаспорт, который ранее изъяла Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по настоянию прокуратуры при изменении меры пресечения осужденной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после того, как Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы на приговор бывшему мужу Лерчек Артему Чекалину, осужденному на семь лет за незаконные валютные операции, блогер заявила о рецидиве рака желудка с новыми метастазами и опубликовала видео с просьбой о помощи.

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