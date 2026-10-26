Сэкономить получится: эксперт рассказала о лучших датах для новогодних туров

Турэксперт Адамушкина: сравните даты, чтобы сэкономить на новогоднем отпуске

Турэксперт Олеся Адамушкина рассказала NEWS.ru, что новогодние туры на 2027 год стоит начинать бронировать уже в октябре — это позволит выбрать подходящие даты, отель и оптимальный по стоимости вариант отдыха.

По словам эксперта, среди зарубежных направлений для зимнего отпуска можно рассмотреть Египет, Гоа и Таиланд. Для умеренного бюджета подойдет Египет, а Гоа и Таиланд — для тропического пляжного отдыха. Адамушкина отметила, что новогодние программы уже опубликованы, и заблаговременный поиск помогает подобрать отель и удобные даты. Она также посоветовала запрашивать предложения с вылетом из своего города, а перед оплатой уточнять итоговую цену и получать подтверждение бронирования места жительства и перелета.

Эксперт привела ориентировочные цены: тур в египетский Шарм-эш-Шейх на 10 ночей с вылетом 28 декабря стоит от 175,6 тысяч рублей на двоих. Поездка на Гоа такой же длительности предлагается от 243,7 тысяч рублей на двоих, а тур в Паттайю в Таиланде — от 313,9 тысяч рублей на двоих.

Для сокращения расходов Адамушкина рекомендовала сравнить несколько дат: отправления с 28 по 31 декабря обойдутся дороже, чем вылеты 24 или 25 декабря, а для отдыха на январских каникулах стоит сравнить вылеты 3–4 января. Кроме того, она советует сопоставить пакетный тур и самостоятельную поездку по полной стоимости, включив в расчет перелет, багаж, отель, питание, трансфер, страховку и праздничный ужин — такой подход покажет, какой вариант укладывается в сумму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новогодние каникулы 2027 года продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го включительно, а первым рабочим днем после праздников станет понедельник, 11 января.

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