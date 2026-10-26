Российские гимнастки стали победительницами клубного чемпионата мира в Токио

Команда Международной ассоциации «Небесная грация» победила в клубном чемпионате мира «ЭЙОН КАП» в Токио. Наши гимнастки завоевали командное золото, три личные медали и установили рекорд турнира. Лучшие результаты гарантируют России прямой выход в финал в 2027 году, минуя квалификацию.

На этих соревнованиях наша страна стабильно показывает высочайший уровень.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева пять раз побеждала в Японии! И сейчас поздравила спортсменок, поблагодарила всех за мастерство и волю к победе. Обозреватель «Известий» Николай Иванов увидел все выступления.

Эмоции через край: еще бы, такой триумф. Команда Международной ассоциации «Небесная грация» — победитель клубного чемпионата мира AEON Cup-2026. Невероятный результат: отрыв от команды США, которая заняла второе место, — больше восьми баллов.

Командное золото и три личные медали. Гимнастки поют гимн России с флагом страны и «Небесной грации» прямо на улицах Токио.

«Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила команду. Поблагодарила спортсменок за характер, мастерство и волю к победе. Отметила заслуги тренеров и хореографов и в целом всех, кто вложил столько сил, труда и любви.

Даже в моменты восторга спортивная дисциплина в приоритете. Пару минут назад Яна Заикина — чемпионка Европы и серебряный призер национального первенства — узнала, что выиграла все, что можно.

Она живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. И уже анализирует, что получилось, а что нет, несмотря на золото в многоборье среди юниорок.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева готовила Яну к серьезному старту и была на связи каждую тренировку.

«Подключалась Алина Маратовна по видеосвязи и на контрольных тренировках. Она похвалила, сказала, что не надо уходить в уныние, только с хорошим настроением, только вперед», — рассказала победительница клубного чемпионата мира AEON Cup-2026 Яна Заикина.

Ведь это — цунами красоты и грации. Олимпийская чемпионка сама пять раз выигрывала AEON Cup. Алина Кабаева точно знает, как настроиться на победу, помочь справиться с волнением, обрести уверенность в каждом движении. Самые ценные моменты — на контрольных тренировках. Так воспитывают чемпионов.

«Жизнь только миг между прошлым и будущим. И вот этот момент, ты проживай его», — обратилась к спортсменке на тренировке Алина Кабаева.

Тренеры Яны — Евгения Елисеева и Ольга Минигалина. Программу составляют и доводят до совершенства всегда с Алиной Кабаевой. Такой опыт и обеспечивает победу.

Уже на опробовании ковра стало ясно, что все под контролем. Никакие трудности вроде многочасового перелета или высокой конкуренции не смогли сбить настрой гимнасток.

Мария Борисова показала на турнире в Токио потрясающий результат: оценка за булавы — 30,5 балла. Это рекорд AEON Cup-2026. Ее тренер — Ирина Гусарова. Сама гимнастка из Петербурга. Живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация». Чемпионка мира в командном многоборье, призер чемпионатов мира и Европы. И все это благодаря упорным тренировкам с лучшими наставниками!

Год назад Мария Борисова в составе команды заняла второе место на AEON Cup. Теперь она триумфатор.

«Алина Маратовна была с нами на связи во время подготовки. Спасибо ей большое, что она была рядом, поддерживала, помогала, потому что после первого выхода не все было так гладко, эмоционально. И она помогла мне настроиться, прийти в себя», — отметила серебряный призер клубного чемпионата мира AEON Cup-2026 Мария Борисова.

В итоге у Борисовой серебро в многоборье. А золото завоевала София Ильтерякова из Москвы. Ее тренер — Наталья Глемба.

Турнир AEON Cup — клубный. Все наши гимнастки представляют Россию и являются партнерами Международной ассоциации «Небесная грация». Это и позволило Софии выйти на старт в Токио и открыло путь к новым вершинам.

«Хочу поблагодарить Академию „Небесная грация“ за возможность выступать здесь. Спасибо большое Алине Маратовне за поддержку», — сказала победительница клубного чемпионата мира AEON Cup-2026 София Ильтерякова.

На турнире Ольга Минигалина из Всероссийской коллегии судей оценивала линию и исполнение. Чтобы оценивать трудность тела или предмета, нужно подтвердить категорию, а это возможно только благодаря международной практике. Но пять лет нас не пускали на мировые первенства.

«Это огромный опыт судейства на таких соревнованиях в бригаде техники, потому что это важно — принимать участие в судействе, понимать, что происходит, знать, как выставляются баллы, на самом деле», — указала судья международной категории Ольга Минигалина.

Сейчас к судейству вопросов нет: в Японии справедливо отметили все достоинства наших спортсменок. Зрители в восторге.

«Там было столько приемов, которых я никогда не видела в Японии. Некоторые мне даже захотелось попробовать самой. Это по-настоящему вдохновляет», — поделилась зрительница.

«Мне очень нравится выразительность и то, как гармонично музыка сочетается с движениями», — сказала еще одна собеседница.

А после победных выступлений у гимнасток осталось время и на прогулки по Токио.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.