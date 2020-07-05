Наталья Орейро завела Instagram и выложила первое видео с русскими субтитрами

Фанаты Натальи Орейро по всему миру ликуют: актриса наконец-то завела страничку в Instagram. К такому решению звезду «Дикого ангела» подтолкнули ограничения из-за коронавируса. Об этом она рассказала сама, выложив первое видео в своем аккаунте.

В ролике, который, на радость поклонникам из России, сопровождается русскими субтитрами, 43-летняя Орейро предстала с пылесосом. По ее словам, она уже поела, перемыла весь дом, почитала, потом сделала все вышеперечисленное снова и спросила себя, что может сделать еще. И тогда на знаменитость снизошло озарение.

«Что же еще я могу сделать во время этого карантина? А может, мне сделать Instagram? Я сделаю Instagram!», — сказала Орейро.

Instagram @nataliaoreirosoy

Новоявленные подписчики, среди которых оказалось немало русскоговорящих, засыпали уругвайскую актрису комментариями с приветствиями. Многие не смогли сдержать своих эмоций.

«Наконец-то! С вами будет веселей! Мы так ждали!»;

«Наша любимая»;

«Как же это здорово!»;

«Ура! Давно пора», — отреагировали фолловеры.

На данный момент у актрисы уже почти 25 тысяч подписчиков. С каждым днем эта цифра растет.

Наталья Орейро пользуется огромной популярностью в России. По ее словам, она часто приезжает в нашу страну и чувствует с ней духовную связь. Недавно актриса и певица подала заявку на получение российского гражданства, которая сейчас рассматривается посольством РФ в Аргентине.

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