«Я поддержу вас»: Билли Айлиш отписалась от всех в Instagram

Певица Билли Айлиш любит удивлять своих поклонников неожиданными решениями. Недавно фанаты, зашедшие на ее страницу в Instagram, остались поражены тем, что исполнительница отписалась от всех в соцсети, включая своего брата Финнеаса О’Коннелла и ее идола, музыканта Джастина Бибера.

Как пишет издание ET Canada, за день до отписок 18-летняя певица написала в сторис:

«Если я подписана на человека, обидевшего вас, напишите мне, и я сразу отпишусь от него. Я поддержу вас».

Instagram @billieeilish

По-видимому, девушка решила отписаться сразу от всех. Пока что Айлиш никак не прокомментировала свое решение, а подписчики, которых у звезды почти 65 миллионов, гадают, что сподвигло селебрити на такой шаг.

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